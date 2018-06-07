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Новости

Путин заявил об оптимальном составе правительства РФ

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12:25 07.06.2018 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" Владимир Путин объяснил решение относительно формирования правительства страны: 

"План развития готовился прежним составом правительства 1,5 года. Я прекрасно знаю, что если бы мы привели бы совершенно новых людей, нужно минимум 2 года нужно на формулировку новых или уже имеющихся задач. Поэтому я решил значительно обновить правительство хорошо подготовленными людьми, но и оставить тех, кто готовил решения для прорывного развития России. Я думаю, что у нас оптимальный состав правительства.

[...] Нам нужно персонифицировать ответственность, это связано и с составом правительства. Эти люди должны нести персональную ответственность".

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