В Приморье завершил работу юбилейный "Дальневосточный Медиасаммит"
13:20 07.06.2018 Регион: Владивосток, Россия Источник: НГ-Online
Во Владивостоке на острове Русский на базе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) завершил работу ежегодный «Дальневосточный Медиасаммит». Это уже пятая встреча журналистов и блогеров с федеральными экспертами, в которой приняли участие более 3 тыс. человек.
В число участников вошли не только представители российских СМИ, но и иностранные гости. В церемонии торжественного открытия приняли участие эксперты Алексей Волин (Министерство связи РФ), Сергей Караганов (Высшая школа экономики), Владимир Соловьев (Союз журналистов России), Андрей Цыпер (RAMBLER&Co) и другие. В течение трех дней они обсуждали ключевые вопросы медиасферы.
В программу «Медиасаммита-2018» вошли дискуссии, мастер-классы, презентации, а также встречи с представителями власти и бизнеса. Новшеством этого года стало направление TEEN MEDIA для самых юных журналистов. Его участники смогли ближе познакомиться с ДВФУ во время экскурсии, создать собственный молодежный пресс-центр.
Людмила Васильева
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