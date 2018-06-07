Путин обещал реагировать на все просьбы обманутых дольщиков
14:35 07.06.2018 Источник: НГ-Online
Во время "Прямой линии" президент Путин ответил на вопрос об обманутых дольщиках :
"Я обещаю отреагировать на все просьбы. Помогает федеральный центр руководителям регионов. Но проблема шире, чем конкретные случаи. Это связано с недостаточно внятным регулированием, которое было до сего дня. Объем строительства очень большой. Около 79 млн кв м было построено, часть - индустриальное строительство, жилые дома. В стране свыше миллиона договоров долевого строительства. Далеко не всегда средства эффективно используются. Надо выходить на строительство без привлечения средств граждан. До 2024 года мы должны выйти на 120 млн кв м строительства в год. 5 млн семей в год должны иметь возможность улучшить жилищные условия. Сегодня это 3,5 млн семей. Если резко уменьшить привлечение средств граждан, будет больше претензий с их стороны, снизятся объемы строительства. С 1 июля 2019 года будет прекращено заключение новых договоров долевого строительства.
Комментарий Владимира Якушева, министра строительства: Одно разрешение на строительство - один расчетный счет. С 1 июля 2019 года будут специальные счета, они не будут находиться под распоряжением застройщика, они блокируется. Как только ключи вручены дольщикам, будет погашена кредитная линия, и застройщик получит прибыль. Так будут максимально сохранены деньги дольщиков.".
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