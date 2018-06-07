0
0
351
Новости

Путин обещал реагировать на все просьбы обманутых дольщиков

Добавить в избранное

14:35 07.06.2018 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" президент Путин ответил на вопрос об обманутых дольщиках :

"Я обещаю отреагировать на все просьбы. Помогает федеральный центр руководителям регионов. Но проблема шире, чем конкретные случаи. Это связано с недостаточно внятным регулированием, которое было до сего дня. Объем строительства очень большой. Около 79 млн кв м было построено, часть - индустриальное строительство, жилые дома. В стране свыше миллиона договоров долевого строительства. Далеко не всегда средства эффективно используются. Надо выходить на строительство без привлечения средств граждан. До 2024 года мы должны выйти на 120 млн кв м строительства в год. 5 млн семей в год должны иметь возможность улучшить жилищные условия. Сегодня это 3,5 млн семей. Если резко уменьшить привлечение средств граждан, будет больше претензий с их стороны, снизятся объемы строительства. С 1 июля 2019 года будет прекращено заключение новых договоров долевого строительства.

Комментарий Владимира Якушева, министра строительства: Одно разрешение на строительство - один расчетный счет. С 1 июля 2019 года будут специальные счета, они не будут находиться под распоряжением застройщика, они блокируется. Как только ключи вручены дольщикам, будет погашена кредитная линия, и застройщик получит прибыль. Так будут максимально сохранены деньги дольщиков.".

Подробнее...

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:25 07.06.2018
Путин рассказал про представленные в Послании системы вооружений
0
139
15:15 07.06.2018
Путин: Нужно либерализовать все, что связано с приобретением российского гражданства
0
207
15:00 07.06.2018
Своей криптовалюты у России не может быть по определению - Путин
0
286
14:50 07.06.2018
Президент рассказал о субсидировании ипотеки для многодетных семей
0
276
14:20 07.06.2018
Путин рассказал, что делает, когда не знает, что делать
0
505
14:05 07.06.2018
В Подмосковье началась подготовка к выборам губернатора
0
401
14:00 07.06.2018
Президент считает, что отправить Мутко на пенсию невозможно
0
469
13:50 07.06.2018
Спецслужбы должны использовать современные средства борьбы, не ограничивая свободу в Интернете, уверен президент
0
412
13:45 07.06.2018
Наступление ВСУ на Донбасс во время ЧМ будет иметь серьезные последствия - Путин
0
698
13:40 07.06.2018
Путин: Если бы против Скрипалей применили боевое отравляющее вещество, они бы погибли на месте
0
429

Возврат к списку