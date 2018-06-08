ЕВС требует от Израиля не проводить "Евровидение" в Иерусалиме
08:48 08.06.2018 Источник: Lenta.ru
Представители Европейского вещательного союза (ЕВС), который организовывает музыкальный конкурс «Евровидение», потребовали от Израиля не проводить соревнование в Иерусалиме. Об этом сообщает портал Ynetnews.com. Организаторы добиваются проведения мероприятия в месте, которое не спровоцирует конфликты или протесты. Такое условие в ЕВС выставили во время рабочей встречи с израильскими коллегами. «Наша цель — избежать случаев, когда страны бойкотируют место проведения конкурса», — подчеркнул представитель союза.
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