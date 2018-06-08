0
0
459
Новости

ЕВС требует от Израиля не проводить "Евровидение" в Иерусалиме

Добавить в избранное

08:48 08.06.2018 Источник: Lenta.ru

Представители Европейского вещательного союза (ЕВС), который организовывает музыкальный конкурс «Евровидение», потребовали от Израиля не проводить соревнование в Иерусалиме. Об этом сообщает портал Ynetnews.com.

Организаторы добиваются проведения мероприятия в месте, которое не спровоцирует конфликты или протесты. Такое условие в ЕВС выставили во время рабочей встречи с израильскими коллегами. «Наша цель — избежать случаев, когда страны бойкотируют место проведения конкурса», — подчеркнул представитель союза.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:20 08.06.2018
Турчинов обвинил Запад в двойных стандартах из–за "Северного потока – 2"
0
0
10:05 08.06.2018
Женщина находится в доме в Ингушетии, где заблокированы боевики - источник
0
164
10:00 08.06.2018
В Квебеке антиглобалисты проводят шествие против саммита G7
0
185
09:32 08.06.2018
Трамп сравнил Мэй с учительницей и отказался от двусторонних переговоров
0
375
09:20 08.06.2018
Младшая сестра королевы Нидерландов найдена мертвой в Буэнос-Айресе
0
402
09:05 08.06.2018
Чавушоглу призвал не забывать об "аннексии Крыма" - СМИ
0
648
09:00 08.06.2018
Итоговое соглашение на саммите G7 могут подписать без Трампа
0
467
08:34 08.06.2018
Facebook по ошибке рассекретила личные публикации 14 миллионов пользователей
0
412
08:19 08.06.2018
На строительство дорог в России планируется направить почти 10 трлн рублей
0
575
08:10 08.06.2018
"Газпром" обжаловал арест своих активов в Нидерландах
0
585

Возврат к списку