ЕВС требует от Израиля не проводить "Евровидение" в Иерусалиме

08:48 Источник: Lenta.ru

Представители Европейского вещательного союза (ЕВС), который организовывает музыкальный конкурс «Евровидение», потребовали от Израиля не проводить соревнование в Иерусалиме. Об этом сообщает портал Ynetnews.com.

Организаторы добиваются проведения мероприятия в месте, которое не спровоцирует конфликты или протесты. Такое условие в ЕВС выставили во время рабочей встречи с израильскими коллегами. «Наша цель — избежать случаев, когда страны бойкотируют место проведения конкурса», — подчеркнул представитель союза.