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В Астрахани молодых хирургов обучат операциям на бьющемся сердце

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12:00 08.06.2018 Регион: Астрахань, Россия Источник: НГ-Online

На площадке Федерального центра (ФЦ) сердечно-сосудистой хирургии в Астрахани открылся первый в России тренинговый центр по оперированию работающего сердца. «Сегодня по количеству таких операций астраханский ФЦ является лидером в стране и считается передовым медучреждением в Европе, – рассказали «НГ» в областном Минздраве. – Теперь опыт работы по новым технологиям хирурги будут передавать молодым коллегам из разных регионов России».

В Астраханском центре сердечно-сосудистой хирургии операции по аортокоронарному шунтированию на работающем сердце проводят уже 10 лет. По словам местных медиков, сегодня это составляет 90% от общего числа операций данного вида: «Показатель – самый высокий по стране, поэтому за обменом опытом в Астрахань приезжают даже иностранные хирурги». Кстати, на открытии тренингового центра по проведению операций на работающем сердце присутствовали хирурги из Токио и Киото, которые рассказали об опыте применения таких технологий в Японии и перспективах их развития в России.

По словам заместителя главного врача по хирургической помощи в астраханском ФЦ сердечно-сосудистой хирургии Игоря Чернова, опыт операций на бьющемся сердце необходимо нарабатывать годами: «Перед тем, как провести настоящую операцию, нужно сделать как минимум 100 тренировочных».

Андрей Серенко

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