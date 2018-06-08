Лисы "осваивают" Москву
13:20 08.06.2018 Источник: REGNUM
Москвичи всё чаще сообщают о лисах, замеченных в жилых районах города. Об этом рассказал журналистам глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
По его словам, около 70% звонков, поступивших на горячую линию, — это сообщения о лисах. Лисы приходят в город, где сократилось количество животных, питавшихся отходами: бесхозных кошек и собак, грызунов, птиц.
В Москве наводится порядок с вывозом мусора, совершенствуются контейнерные площадки. Для лис городские кварталы — кормовая база. Природа заполняет возникший вакуум, пояснил Кульбачевский.
Специалисты пока не видят проблемы в нашествии лис. Департамент ведет консультации о том, как сделать совместное проживание более безопасным и для лис, и для людей. ИА REGNUM
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