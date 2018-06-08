0
0
332
Новости

ВС РФ смягчил приговор участникам хищений на космодроме Восточный

Добавить в избранное

17:12 08.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Верховный суд смягчил приговор участникам хищений на космодроме Восточный. Главному фигуранту Юрию Хризману срок заключения в колонии снижен с 12 до 11,5 лет. Ему также уменьшили штраф с 1,5 миллионов до одного миллиона рублей.

Сын Хризмана Михаил освобождён из-под стражи в связи с истечением срока давности. Приговоры остальным фигурантам оставлены в силе.

Приговор первой инстанции был вынесен в Хабаровске 26 февраля. Четыре участника преступной схемы получили от 5,5 до 12 лет лишения свободы. С двух фигурантов суд постановил взыскать в пользу Роскосмоса свыше 5 миллиардов рублей. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:40 08.06.2018
Италия рассмотрит возможности наложения вето на продление антироссийских санкций
0
162
17:00 08.06.2018
Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд оставляет свой пост
0
315
16:32 08.06.2018
Мужчину, необыкновенно похожего на Ким Чен Ына, задержали в Сингапуре
0
426
16:12 08.06.2018
Долг Белоруссии РФ по госкредитам составляет около $7,5 млрд
0
452
16:00 08.06.2018
Инсценировка убийства Бабченко может подорвать доверие к свободным СМИ - генсек НАТО
0
445
15:32 08.06.2018
Трамп заявил, что Россию должны снова принять в G8 - Bloomberg
0
662
15:12 08.06.2018
Зюганов предложил изменить Конституцию и ограничить власть президента
0
640
15:00 08.06.2018
Мужчина открыл стрельбу у гимназии в Челябинске, так как дети играли у его гаража
0
500
14:32 08.06.2018
Саранча угрожает шести районам Калмыкии
0
551
14:12 08.06.2018
Все решения о выплатах $ 50 млрд экс-акционерам ЮКОСа отменены - центр правовой защиты
0
707

Возврат к списку