ВС РФ смягчил приговор участникам хищений на космодроме Восточный
17:12 08.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Верховный суд смягчил приговор участникам хищений на космодроме Восточный. Главному фигуранту Юрию Хризману срок заключения в колонии снижен с 12 до 11,5 лет. Ему также уменьшили штраф с 1,5 миллионов до одного миллиона рублей.
Сын Хризмана Михаил освобождён из-под стражи в связи с истечением срока давности. Приговоры остальным фигурантам оставлены в силе.
Приговор первой инстанции был вынесен в Хабаровске 26 февраля. Четыре участника преступной схемы получили от 5,5 до 12 лет лишения свободы. С двух фигурантов суд постановил взыскать в пользу Роскосмоса свыше 5 миллиардов рублей. Говорит Москва
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