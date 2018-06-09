Московские власти накануне чемпионата мира напомнили об ответственности за ложные сообщения об угрозе теракта
11:00 09.06.2018
Через несколько дней в России стартует чемпионат мира по футболу, некоторые матчи которого пройдут в Москве. Городские власти намерены избежать новой волны телефонного хулиганства, которое было отмечено в прошлом году, когда неизвестные сообщали о якобы готовящемся теракте и представителям силовых ведомств приходилось эвакуировать посетителей торговых, развлекательных и офисных центров. Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции напомнил, что с нынешнего года в УК РФ внесены поправки, ужесточающие ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе теракта. Сообщение о подготовке угрожающих жизни людей действий теперь уголовно наказуемы и виновные могут наказаны штрафом в 200 000-500 000 руб., принудительными работами или ограничением свободы на срок до 3 лет. В случае, если хулиганство касалось социальных объектов (больниц, школ, детских садов, концертных залов, театров, кинотеатров, торговых центров, транспорта, стадионов и спорткомплексов, размер штрафа будет увеличен и составит 500 000-700 000 руб., а срок ограничение свободы увеличивается до 3-5 лет. Кроме того, законодательно определена ответственность за сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, когда есть опасность гибели людей, значительного имущественного ущерба и иных угроз жизни, а также работе органов власти. В этих случаях наказание может составить 6- 8 лет лишения свободы, а в случае гибели людей или иных тяжких последствий - от8 до 10 лет.
Также телефонные хулиганы могут понести и гражданскую ответственность за свои сообщения, к ним могут быть выдвинуты иски о возмещении морального вреда и материального ущерба, а так же государственных затрат (выезд скорой помощи и полиции, сотрудников спецподразделений. Если виновным в преступлении будет признан несовершеннолетний, иск может быть предъявлен к его родителям или законным представителям.
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