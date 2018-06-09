Вена обсуждается как место встречи Путина и Трампа, конкретных договоренностей нет - Песков

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФи лидер СШАв ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи, сообщил пресс-секретарь президента РФ"Зачастую рассматриваются разные города, которые могут подойти для встречи двух президентов. Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом", - сказал Песков журналистам.Вместе с тем, по его словам, каких-либо конкретных договоренностей по-прежнему нет. "Но каких-либо конкретных договоренностей, каких-то конкретных пониманий, какого-то конкретного обсуждения в настоящее время еще не ведется. То есть в этом плане ничего не поменялось", - сказал Песков.На уточняющий вопрос, обсуждал ли Путин на переговорах с канцлером Австрии Себастьяном Курцом возможность проведения встречи в Вене, он сказал: "Упоминалось, что Вена может стать таким городом". При этом он заметил, что данный вопрос - это предмет российско-американского обсуждения.