Отряд кораблей ТОФ посетил Филиппины
14:32 09.06.2018 Источник: REGNUM
В Манилу с неофициальным визитом прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Печенга». Об этом сообщил капитан второго ранга Николай Воскресенский.
По его словам, командир отряда кораблей капитан первого ранга Олег Королев уже в субботу, 9 июня, встретится с представителями командования Военно-морских сил (ВМС) Филиппин.
Отмечается, что корабли России, которые смогут посетить филиппинские военнослужащие, простоят в Маниле до 14 июня. ИА REGNUM
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