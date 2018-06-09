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ФСИН просит продлить Навальному испытательный срок

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16:12 09.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ФСИН попросила суд продлить Навальному испытательный срок. Такая информация содержится в карточке дела в базе московских судов.

Условно осуждённый Алексей Навальный нарушил порядок и условия отбывания испытательного срока, в связи с чем ФСИН хочет продлить режим ещё на год. По данным источника «Интерфакса», служба мотивирует своё требование неоднократными нарушениями со стороны оппозиционера, за которые он привлечён к административной ответственности.

К условному сроку Навальный приговорён по делу «Кировлеса». В мае он получил 15 суток на неповиновение полиции на акции в Москве и 30 суток за повторное нарушение организации публичных мероприятий.  Говорит Москва

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