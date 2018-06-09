Отменено постановление о возбуждении дела против студента МГУ
17:00 09.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Москве отменено постановление о возбуждении дела против студента МГУ. Дмитрий Петелин проходил подозреваемым по статье о вандализме. Он написал на табличке: «Нет фан-зоне».
Петелина и ещё двух студентов филфака МГУ задержали 1 июня. С подозреваемого взяли подписку о невыезде, остальные получили статус свидетелей. Адвокаты подали ходатайство, указав, что в действиях студента нет состава преступления. Прокуратура запросила материалы у дознавателя и вынесла постановление о прекращении уголовного преследования. Об этом в своём Telegram-канале написал адвокат Сергей Бадамшин.
Учащиеся МГУ на протяжении нескольких месяцев выступают против обустройства зоны для болельщиков к чемпионату мира по футболу. Студенты считают, что это испортит исторический облик Воробьёвых гор. Говорит Москва
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