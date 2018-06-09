Порошенко не сомневается, что над Севастополем будет поднят флаг Украины
17:12 09.06.2018
Президент Украины Пётр Порошенко не сомневается, что над Севастополем однажды будет поднят флаг Украины. Об этом он заявил в поздравлении по случаю дня этого города.
— Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн! — говорится в публикации Порошенко в Twitter.
Город он назвал украинским, героическим и "славным потомком древнего Херсонеса".
Один из пользователей Twitter в ответ на это заявление пригласил Петра Порошенко посетить Севастополь, пообщаться с его жителями и понять, что Крым "был, есть и будет российским". Life.ru
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