"Большая семерка" достигла соглашения по торговле

19:13 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа семи достигла соглашения по вопросам торговли. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Мы много обсуждали пошлины, тарифы, барьеры. Могу сказать вам, что соглашение достигнуто. Мы все согласны, что международная система торговли, основанная на Всемирной торговой организации, несколько устарела и нуждается в усовершенствовании и приведении к большему соответствию быстро меняющейся социальной и экономической реальности", - сказал Конте.

В качестве примера изменившихся условий торговли он привел Китай, который "еще несколько лет назад считался развивающейся страной, а сегодня это мировая держава, занявшая все торговое пространство".

Саммит в Канаде начался на фоне разногласий, связанных с введением США пошлин на ввоз стали и алюминия из ряда стран, в том числе европейских. ЕС объявил о намерении рассмотреть ответные меры.