После крушения катамарана на Волге задержан владелец лодочной станции
09:00 13.06.2018 Источник: REGNUM
В Волгограде следователи задержали владельца лодочной станции, откуда на реку вышел столкнувшийся с баржей катамаран, сообщает пресс-служба южного следственного управления на транспорте СКР.
По данным ведомства, 47-летний директор ООО «Пристань» подозревается в том, что не предотвратил выход в акваторию Волги катамарана, который не имел разрешения на перевозку людей. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщалось ранее, вечером 11 июня в Волгограде на реке Волге столкнулись баржа и катамаран, на борту которого в этот момент находились 16 человек, пятерым из них удалось спастись, 11 человек погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. ИА REGNUM
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