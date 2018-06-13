Меркель напомнила, что Германия инвестирует в США больше, чем США в Германию
11:05 13.06.2018 Источник: Газета.Ru
Канцлер ФРГ Ангела Меркель обвинила президента США Дональда Трампа в устаревшем взгляде на расчет торгового баланса, передает Hamburger Abendblatt.
«Если вы спросите об услугах и о том, как они включены в торговый баланс, то окажется, что у США есть большой профицит в торговле с Европой. И доля услуг будет возрастать. На абсолютно необходима модернизация баланса, чтобы мы могли говорить о делах. Вдобавок, Германия инвестирует гораздо больше денег в США, чем наоборот.
Об том Меркель заявила в ходе своего выступления на мероприятии экономического совета фракции Христианско-демократического союза.
Ранее сообщалось, что Меркель высказалась за проведение российско-американского саммита. Газета.Ru
Новости
- 11:00 13.06.2018
- В Австрии ответили на критику Эрдогана
- 10:32 13.06.2018
- В России продолжает сокращаться миграционный прирост населения
- 10:20 13.06.2018
- США обвинили ряд российских граждан в обходе санкций против Сирии
- 10:05 13.06.2018
- Конгресс FIFA начал работу в Москве
- 10:00 13.06.2018
- США готовы не проводить военные учения в районе Корейского полуострова
- 09:32 13.06.2018
- На карте мира появится Северная Македония
- 09:20 13.06.2018
- Киев предложил британским парламентариям создать группу по противостоянию "российской агрессии"
- 09:05 13.06.2018
- Трамп и Ким Чен Ын намерены обменяться визитами
- 09:00 13.06.2018
- После крушения катамарана на Волге задержан владелец лодочной станции
- 08:48 13.06.2018
- Нападающий сборной России:"Болейте за нас, а потом судите"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать