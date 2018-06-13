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Меркель напомнила, что Германия инвестирует в США больше, чем США в Германию

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11:05 13.06.2018 Источник: Газета.Ru

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обвинила президента США Дональда Трампа в устаревшем взгляде на расчет торгового баланса, передает Hamburger Abendblatt.

«Если вы спросите об услугах и о том, как они включены в торговый баланс, то окажется, что у США есть большой профицит в торговле с Европой. И доля услуг будет возрастать. На абсолютно необходима модернизация баланса, чтобы мы могли говорить о делах. Вдобавок, Германия инвестирует гораздо больше денег в США, чем наоборот.

Об том Меркель заявила в ходе своего выступления на мероприятии экономического совета фракции Христианско-демократического союза.

Ранее сообщалось, что Меркель высказалась за проведение российско-американского саммита. Газета.Ru

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