ОЗХО: Хлор и зарин использовались в Сирии как оружие в марте 2017 г

18:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зарин и хлор использовались в качестве химоружия в двух отдельных инцидентах в Сирии 24 и 25 марта 2017 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии в своем новом докладе подтвердила, что с высокой долей вероятности зарин использовался в качестве химического оружия к югу от города Эль-Латамна 24 марта 2017 года, - отметили в ОЗХО. - Миссия также пришла к выводу, что хлор использовался в качестве химоружия при обстреле госпиталя того же города и окружающих районов 25 марта 2017 года".