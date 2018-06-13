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ОЗХО: Хлор и зарин использовались в Сирии как оружие в марте 2017 г

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18:26 13.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зарин и хлор использовались в качестве химоружия в двух отдельных инцидентах в Сирии 24 и 25 марта 2017 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии в своем новом докладе подтвердила, что с высокой долей вероятности зарин использовался в качестве химического оружия к югу от города Эль-Латамна 24 марта 2017 года, - отметили в ОЗХО. - Миссия также пришла к выводу, что хлор использовался в качестве химоружия при обстреле госпиталя того же города и окружающих районов 25 марта 2017 года".

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