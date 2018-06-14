Зеппельт не поедет в Россию освещать чемпионат мира по футболу
09:00 14.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Хайо Зеппельт не поедет в Россию освещать чемпионат мира по футболу. Как сообщает телеканал АРД, решение принято руководством телеканала по соображения безопасности и согласовано с министром иностранных дел Хайко Маасом. Немецкий журналист известен своими антидопинговыми расследованиями в российском спорте. Спецслужбы ФРГ не исключают задержания Зеппельта в России в связи с делом Григория Родченкова и спонтанного насилия со стороны отдельных лиц. Эхо Москвы
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