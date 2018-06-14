Украина откроет в России восемь визовых центров
17:40 14.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Украина откроет до начала августа 56 визовых центров в различных городах мира. 8 из них появятся в России.
Центры по выдачи украинских виз откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Об этом объявил Департамент консульской службы МИД Украины. Там рассказали, что документы можно будет подавать в «удобном формате» и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг, в том числе изготовление фотографий, перевод и копирование документов. Решение о выдаче или отказе в визе будет принимать консул.
Сейчас россияне могут въезжать на территорию Украины без визы. Однако с начала года для всех иностранцев был введен биометрический контроль при пересечении границы. Въезжающих также обязали сдавать отпечатки пальцев. Кроме того, в марте президент Петр Порошенко поручил правительству разработать механизм предварительного электронного оповещения о намерении посетить страну для граждан России и стран так называемого миграционного риска.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил, что введение визового режима с Россией возможно, если украинские власти не устроит качество биометрического контроля на границе. Эхо Москвы
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