0
0
302
Новости

США пригрозили ответить "жесткими мерами" на наступление сирийской армии

Добавить в избранное

09:20 15.06.2018 Источник: РБК

В сообщении, которое распространило внешнеполитическое ведомство США, указывается, что сирийская правительственная армия нарушает соглашение о зонах деэскалации. Там предупредили, что Соединенные Штаты «примут жесткие меры» в случае, если войска президента Башара Асада начнут наступление на юго-западе страны, сообщает агентство Reuters.

В Госдепе призвали Россию как участника соглашения о зонах деэскалации повлиять на сирийское правительство и не допустить дальнейшего расширения зоны конфликта.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:20 15.06.2018
США пригрозили ответить "жесткими мерами" на наступление сирийской армии
0
20
20:29 14.06.2018
Минобороны: Черноморский флот - в штатном режиме. Новость британского агентства - фейк
0
101
16:00 14.06.2018
Россия за 30 лет сократила свой ядерный потенциал на 85%
0
107
08:05 14.06.2018
Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
0
135
16:00 13.06.2018
Гендиректор концерна "Калашников" назначен замминистра обороны РФ
0
179
11:32 13.06.2018
Аравийская коалиция начала наступление на крупнейший порт Йемена
0
192
15:00 09.06.2018
США перебросили на Украину пять самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков
0
397
14:32 09.06.2018
Отряд кораблей ТОФ посетил Филиппины
0
361
11:32 09.06.2018
Китайские хакеры украли данные о разработках оружия для подлодок США - WP
0
383
09:00 09.06.2018
Минобороны изменит правила призыва на срочную службу
0
443

Возврат к списку