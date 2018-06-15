США пригрозили ответить "жесткими мерами" на наступление сирийской армии
09:20 15.06.2018 Источник: РБК
В сообщении, которое распространило внешнеполитическое ведомство США, указывается, что сирийская правительственная армия нарушает соглашение о зонах деэскалации. Там предупредили, что Соединенные Штаты «примут жесткие меры» в случае, если войска президента Башара Асада начнут наступление на юго-западе страны, сообщает агентство Reuters.
В Госдепе призвали Россию как участника соглашения о зонах деэскалации повлиять на сирийское правительство и не допустить дальнейшего расширения зоны конфликта. РБК
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