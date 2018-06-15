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Кот Ахилл в Эрмитаже предсказал победу сборной Ирана в матче с Марокко

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10:32 15.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эрмитажный кот- предсказатель Ахилл отдал предпочтение сборной Ирана во время прогноза результатов матча Иран - Марокко, который пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге, передает корр. ТАСС.

Очередной сеанс предсказания прошел в Государственном Эрмитаже в зале Искусства Северного Причерноморья. Перед котом, как обычно, были поставлены две миски с кормом и флажки сборных. Ахилл направился к миске с флагом Ирана.

Сборные Ирана и Марокко выступают в группе В, в которую вошли также команды Испании и Португалии.

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в прошлом году во время Кубка конфедераций. Как объясняли сотрудники музея, его выбрали за способность к выбору, анализу, необычному поведению. В прошлом году кот верно предсказал результаты трех из четырех игр в рамках Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартового и финального.

В этом году он безошибочно выбрал фаворита матча Россия - Саудовская Аравия: сборная России, на которую указал во время прогноза кот, в четверг победила в первой игре на чемпионате 2018 года со счетом 5:0.

Кот Ахилл далее будет предсказывать исход матчей Чемпионата, проходящих в Петербурге 19 июня, 22 июня, 26 июня, 3 июля и 10 июля.

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