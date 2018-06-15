Рабочая группа МГИК займется организацией участков за городом
18:19 15.06.2018
Московская городская избирательная комиссия (МГИК), создает специальную рабочую группу, которая займется формированием избирательных участков вне границ столицы, где москвичи смогут проголосовать на выборах мэра 9 сентября. Напомним, жители города получили в нынешнем году возможность участвовать в выборах не возвращаясь в Москву, а на участках по месту временного нахождения. В группу, которую возглавил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, вошли представители Мосгоризбиркома, Мосгордумы, Общественных палат Москвы и России, депутаты Мособлдумы, а так же общественных организаций, в частности, движения в защиту прав избирателей «Голос». По словам Шапошникова, в процессе работы группа должна определить места для создания избирательных участков и решить вопросы их оборудования, а так же формирования участковых избирательных комиссий. «В первую очередь, речь идет о местах, где москвичи массово отдыхают в период летних и осенних отпусков. Поскольку для нас это новая тема, нам предстоит ее всестороннее обсуждение с привлечением общественности», - отметил секретарь рабочей группы МГИК по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы Дмитрий Реут. «Участки должны находиться в наиболее известных для дачников местах, например, в зданиях правлений СНТ, магазинах, домах культуры, - считает член рабочей группы, депутат Мосгордумы Александр Семенников. - Кроме этого, если готового помещения, где можно разместить УИК, нет, то стоит предусмотреть площадку, на которой можно установить модульную конструкцию. Также члены рабочей группы предложили учитывать удобство мест с точки зрения организации видеонаблюдения».
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