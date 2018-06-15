Около 100 человек эвакуированы из горящего бизнес-центра на Павелецкой набережной в Москве

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел в бизнес- центре на Павелецкой набережной в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах города."Вечером в пятницу поступила информация о возгорании на складе на территории бизнес-центра на Павелецкой набережной, д. 2 стр. 12", - сказал собеседник агентства.По его словам, из здания эвакуированы около 100 человек. "Площадь возгорания - 30 кв. метров", - отметил он.