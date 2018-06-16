В Алтайском крае разбился Як-52, двое погибших

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частный самолет Як-52 потерпел аварию в Алтайском крае, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"На его борту, по предварительным данным, находились два пилота. Оба погибли", - сказал источник.

Он уточнил, что самолет потерпел крушение при заходе на посадку. "На земле жертв и разрушений нет", - сообщили в экстренных службах.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

На месте работают представители оперативных служб.



