Москва: Такси въехало в толпу людей, 7 человек пострадало
19:30 16.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автомобиль такси въехал в толпу людей около Гостиного двора в центре Москвы, в результате пострадали семь человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
"В районе дома 4 на улице Ильинке автомобиль такси врезался в дорожный знак, после чего въехал в толпу людей. По предварительным данным, пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.
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