Москва: Такси въехало в толпу людей, 7 человек пострадало

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль такси въехал в толпу людей около Гостиного двора в центре Москвы, в результате пострадали семь человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"В районе дома 4 на улице Ильинке автомобиль такси врезался в дорожный знак, после чего въехал в толпу людей. По предварительным данным, пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.



