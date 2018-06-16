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Москва: Такси въехало в толпу людей, 7 человек пострадало

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19:30 16.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль такси въехал в толпу людей около Гостиного двора в центре Москвы, в результате пострадали семь человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"В районе дома 4 на улице Ильинке автомобиль такси врезался в дорожный знак, после чего въехал в толпу людей. По предварительным данным, пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.

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