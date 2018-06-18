Иркутские чиновники задержаны за вырубку реликтового леса почти на 900 млн рублей
08:10 18.06.2018 Источник: NEWSru.com
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту вырубки леса в заказнике Тулоконь в Казачинско-Ленском районе, в результате чего государству был причинен многомиллионный ущерб. В совершении преступления подозреваются сотрудники филиала ФБУ "Рослесозащита" - Центра защиты леса Иркутской области. В отношении них возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений) УК РФ. В настоящее время все подозреваемые задержаны, сообщает сайт регионального управления Следственного комитета. По версии следствия, в сентябре 2017 года чиновники провели лесопатологическое обследование заказника, по результатам которого необоснованно назначили сплошные санитарные рубки.
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