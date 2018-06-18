Более 150 нигерийцев не смогли выехать из Калининграда - СМИ
11:00 18.06.2018 Источник: Газета.Ru
Более 150 болельщиков сборной Нигерии не смогли уехать из Калининграда из-за отсутствия шенгенских виз, сообщает Калининград.Ru. По информации издания, нигерийцы планировали отправиться в Москву 17 июня, однако их не пустили на бесплатный поезд без шенгенской визы.
Отмечается, что болельщики обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА). Сотрудники организации и региональные власти пообещали оказать помощь в сложившейся ситуации. Калининградская область окружена странами ЕС, поэтому болельщики должны иметь визу для проезда по территории других государств.
Ранее полиция опровергла информацию СМИ о том, что в Москве жители дома вытолкнули болельщика сборной Нигерии из окна. Газета.Ru
Новости
- 12:10 18.06.2018
- Дело о нарушениях при передаче РПЦ Сампсониевского собора в Петербурге рассмотрит суд
- 12:05 18.06.2018
- Киев создаст в ЕС группу по противодействию "Северному потоку-2" - Порошенко
- 12:00 18.06.2018
- Совет ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя - источник
- 11:32 18.06.2018
- Выдра Гарри из Сочи предсказала итог матча между сборными России и Египта
- 11:20 18.06.2018
- Киев обратился в апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража
- 11:05 18.06.2018
- Правительство намерено применять новые критерии расчета пенсий
- 10:32 18.06.2018
- Турция планирует создать базу в Антарктике
- 10:20 18.06.2018
- Командование ВС США опровергло сообщения об ударе коалиции по позициям армии Сирии
- 10:05 18.06.2018
- На выборах президента Колумбии победил кандидат от правой партии
- 10:00 18.06.2018
- С 2020 г. любую интернет-покупку за рубежом могут обложить пошлиной
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать