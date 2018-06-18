Путин на данном этапе не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста - Песков

13:00 Источник: Эхо Москвы

Президентна данном этапе не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста, — заявил журналистам пресс-секретарь президента

В Кремле считают преждевременными обращения к президенту по поводу пенсионной реформы, ссылаясь на то, что этим вопросом занимается правительство.

Сто тысяч россиян подписали петицию с требованием отказаться от повышения пенсионного возраста на сайте Российской общественной инициативы. Петицию на сайте Change.org подписали полтора миллиона человек. Эхо Москвы