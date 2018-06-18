0
0
320
Новости

Путин на данном этапе не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста - Песков

Добавить в избранное

13:00 18.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Президент Путин на данном этапе не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

В Кремле считают преждевременными обращения к президенту по поводу пенсионной реформы, ссылаясь на то, что этим вопросом занимается правительство.
Сто тысяч россиян подписали петицию с требованием отказаться от повышения пенсионного возраста на сайте Российской общественной инициативы. Петицию на сайте Change.org подписали полтора миллиона человек. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:32 18.06.2018
Жители Ньюарка в США пригласили на свадьбу павлина
0
173
13:20 18.06.2018
Песков: Попытки помешать "Северному потоку-2" противоречат принципам конкуренции
0
284
13:05 18.06.2018
Минтранс намерен разрешить фото- и видеосъемку в метро
0
312
12:32 18.06.2018
Меланья Трамп раскритиковала миграционную политику США
0
373
12:20 18.06.2018
Дело о нарушениях при передаче РПЦ Сампсониевского собора в Петербурге рассмотрит суд
0
446
12:05 18.06.2018
Киев создаст в ЕС группу по противодействию "Северному потоку-2" - Порошенко
0
441
12:00 18.06.2018
Совет ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя - источник
0
448
11:32 18.06.2018
Выдра Гарри из Сочи предсказала итог матча между сборными России и Египта
0
481
11:20 18.06.2018
Киев обратился в апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража
0
633
11:05 18.06.2018
Правительство намерено применять новые критерии расчета пенсий
0
969

Возврат к списку