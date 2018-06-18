Путин на данном этапе не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста - Песков
13:00 18.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Президент Путин на данном этапе не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле считают преждевременными обращения к президенту по поводу пенсионной реформы, ссылаясь на то, что этим вопросом занимается правительство.
Сто тысяч россиян подписали петицию с требованием отказаться от повышения пенсионного возраста на сайте Российской общественной инициативы. Петицию на сайте Change.org подписали полтора миллиона человек. Эхо Москвы
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