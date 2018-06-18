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Сборная Бельгии одержала крупную победу над сборной Панамы

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20:45 18.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Бельгии по футболу одержала крупную победу над командой Панамы со счетом 3:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы G, которую посетили 43 тысячи 257 человек, прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

Счет в матче на 47-й минуте открыл форвард Дрис Мертенс. Дубль оформил нападающий Ромелу Лукаку (69, 75). Лукаку забил 15 голов в последних десяти матчах за сборную Бельгии. Оба футболиста не первый раз отличаются на чемпионатах мира, Лукаку и Мертенс забивали голы на мировом первенстве 2014 года в Бразилии.

Другой матч группы G пройдет позднее в понедельник. Сборные Англии и Туниса сыграют в Волгограде, встреча начнется в 21:00 мск.

Сборная Бельгии не проигрывает уже 20 матчей подряд (15 побед и 5 ничьих). Последний раз бельгийцы потерпели поражение в сентябре 2016 года в игре с испанцами (0:2). Бельгийцы также не проигрывают в стартовых матчах мировых первенств с 1986 года, когда они уступили мексиканцам (1:2), с тех пор они четыре раза начинали с победы и два раза играли вничью. Команда Панамы впервые в истории сыграла на чемпионате мира.

В следующем матче 23 июня бельгийцы сыграют с командой Туниса в Москве на стадионе "Спартак". Сборная Панамы 24 июня встретится с англичанами в Нижнем Новгороде.

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