Всемирная организация здравоохранения официально признала зависимость от видеоигр болезнью

08:20 Источник: Русская служба Би-би-си

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила зависимость от электронных игр в перечень психических расстройств. Это важное событие в истории отношений между обществом и современными технологиями. Многие родители уже давно высказывают обеспокоенность широким распространением игр для смартфонов, которыми пользуются их дети.