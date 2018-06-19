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Всемирная организация здравоохранения официально признала зависимость от видеоигр болезнью

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08:20 19.06.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила зависимость от электронных игр в перечень психических расстройств. Это важное событие в истории отношений между обществом и современными технологиями. Многие родители уже давно высказывают обеспокоенность широким распространением игр для смартфонов, которыми пользуются их дети.

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