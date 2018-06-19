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Росавиация проведет расследование инцидента с самолетом саудовских футболистов

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09:20 19.06.2018 Источник: РБК

Росавиация проведет расследование инцидента с самолетом авиакомпании «Россия», выполнявшим рейс из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, на борту которого находились футболисты и делегация Саудовской Аравии. Об этом РБК заявил представитель ведомства.

В Росавиации рассказали, что ЧП, произошедшее во время полета самолета, по принятой в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) классификации, рассматривается как «инцидент». По словам членов летного экипажа, на приборах в кабине пилотов не отмечалось изменений параметров работы двигателя, требовавших его отключения. Кроме того, как сообщили в Росавиации, не срабатывала сигнализация о пожаре двигателя, а также ни в автоматическом ни в ручном режиме не ​применялась система пожаротушения двигателя.

Инцидент с неисправностью самолета, на котором летела сборная Саудовской Аравии по футболу, произошел вечером 18 июня. Авиакомпания «Россия» сообщила, что на борту произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы.

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