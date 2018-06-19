Турция покупает у России С-400, этот вопрос закрыт - Чавушоглу
12:05 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция покупает у России зенитные ракетные системы С-400, этот вопрос закрыт. С таким заявлением выступил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала Эн-ти-ви.
"Мы покупаем у России системы С-400, этот вопрос закрыт", - сказал он. Чавушоглу подчеркнул, что республика не намерена "отказываться от этой сделки, несмотря на решение Сената Конгресса США" о лишении министра обороны США возможности одобрить поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных комплексов С-400.
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