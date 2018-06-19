Сборная России выиграла у сборной Египта 3:1
22:51 19.06.2018 Источник: НГ-Online
На "Стадионе Санкт-Петербург" закончился матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта. Россияне выиграли со счетом 3:1 и фактически обеспечили себе выход в плей-офф. Последний раз такое случилось 32 года назад.
Ахмед Фатхи на 47-й минуте игры забил гол в свои ворота. Далее на 59-й минуте ворота египтян поразил Денис Черышев и на 61-й - Артем Дзюба. На 73-й минуте Мохаммед Саллах заработал пенальти в ворота сборной России и успешно его пробил.
Встречу второго тура мирового первенства в Санкт-Петербурге посетили 64 468 зрителей.
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