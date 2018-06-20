В Индии мыши съели более миллиона рупий из банкомата
16:32 20.06.2018 Источник: REGNUM
Мыши уничтожили запас денег в банкомате в индийском штате Ассам. Об этом 20 июня сообщает India Today.
Еще в мае в городе Тинсукия перестал работать автомат для выдачи наличных денег. Когда банкомат вскрыли для проверки, все деньги в нем оказались разорваны в клочья.
Грызуны уничтожили около 1,23 млн рупий, в основном в банкнотах номиналом 500 и 2000 рупий. Такая сумма эквивалентна 1,1 млн рублей.
Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители. ИА REGNUM
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