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Новости

В Индии мыши съели более миллиона рупий из банкомата

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16:32 20.06.2018 Источник: REGNUM

Мыши уничтожили запас денег в банкомате в индийском штате Ассам. Об этом 20 июня сообщает India Today.

Еще в мае в городе Тинсукия перестал работать автомат для выдачи наличных денег. Когда банкомат вскрыли для проверки, все деньги в нем оказались разорваны в клочья.

Грызуны уничтожили около 1,23 млн рупий, в основном в банкнотах номиналом 500 и 2000 рупий. Такая сумма эквивалентна 1,1 млн рублей.

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители. ИА REGNUM

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