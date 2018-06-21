ЧМ-2018. Сборная России впервые вышла в плей-офф
07:00 21.06.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Сборная России досрочно обеспечила себе путевку в 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу. До этого российской сборной еще ни разу не удавалось выйти из группы на этом турнире, а сборная СССР в последний раз выходила в плей-офф 32 года назад - в 1986 году.
Россия и Уругвай стали первыми командами, гарантировавшими себе место в плей-офф. там они сыграют с победителями группы B, в которую попали Испания, Португалия, Иран и Марокко. Русская служба Би-би-си
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