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Трамп запретил разделять семьи нелегальных мигрантов

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07:32 21.06.2018 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, прекращающий практику разлучения семей нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Reuters.

На решение президента уже отреагировал Минюст США. «Сейчас у нас есть законные полномочия задерживать семьи на срок до 20 дней. Мы хотим убедить судью (Окружного суда США по Центральному округу Калифорнии Долли) Джи изменить это, чтобы увеличить срок совместного пребывания семей»,— заявил глава ведомства Джефф Сешенс.

Мексика одобрила подписание нового указа. Коммерсантъ

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