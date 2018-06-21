Союз журналистов Казахстана наградил Павла Дурова
11:20 21.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Союз журналистов Казахстана наградил Павла Дурова за позицию против цензуры. Об этом говорится в сообщении на сайте организации. Приз основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram получил в номинации «Интернет-проект».
В 2014 году лауреатом премии Союза журналистов Казахстана в номинации «Журналистское расследование» стал создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж. Говорит Москва
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