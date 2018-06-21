ФСИН России заподозрили в насильном кормлении Сенцова
14:12 21.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Украинский омбудсмен заподозрила ФСИН России в насильном кормлении Сенцова. Людмила Денисова пришла к такому выводу после заявлений российского омбудсмена Татьяны Москальковой о том, что заключённый во время голодовки прибавил два килограмма.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека написала обращение на имя замминистра юстиции Украины Ивана Лищины. Она просит отправить заявление в ЕСПЧ, считая, что права Сенцова нарушены. При этом у Денисовой нет подтверждённых сведений о состоянии здоровья осуждённого.
Ранее Татьяна Москалькова сравнила 37-дневную голодовку Олега Сенцова с лечебным голоданием. По её словам, осуждённому с его согласия ставят капельницы с глюкозой и полным набором необходимых витаминов. Говорит Москва
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