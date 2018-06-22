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Новости

Ксения Собчак не будет сопредседателем Партии перемен - источник

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11:20 22.06.2018 Источник: РБК

В субботу, 23 июня, на съезде Партии перемен ее председателем будет избран экс-депутат Дмитрий Гудков, который планирует участвовать в выборах московского мэра. ​Бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак, которая вместе с ним заявляла о создании новой партии, не будет сопредседателем, а станет членом ее политсовета. В политсовет также попадет Андрей Нечаев, председатель «Гражданской инициативы», на основе которой и будет создана новая партия. Об этом РБК рассказал источник в окружении Собчак, и подтвердил собеседник, близкий к партии.

Ранее Znak.com сообщил о том, что Собчак, скорее всего, не будет сопредседателем партии.

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