Посольство РФ в Лондоне получило от британцев множество писем с сожалениями

21:22 Регион: Лондон, Великобритания Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Лондоне проинформировало наследника британского трона принца Уэльского Чарльза о письмах британцев, сожалеющих о бездоказательных обвинениях, которые власти Соединенного Королевства предъявили РФ по делу об отравлении в английском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь российского дипломатического представительства, прокомментировавший состоявшийся в тот же день визит принца и его супруги герцогини Корнуоллской Камиллы в Солсбери.

"Мы информировали его королевское высочество о том, что получили огромное количество писем от подданных ее величества, в которых выражалось сожаление по поводу нынешней политики британских властей в отношении России. Британцы не понимают, как можно обвинять другую страну без предъявления международному сообществу каких-либо фактов или доказательств", - заявил дипломат.

По его словам, посольство направило принцу Чарльзу письмо с обозначением позиции России по инциденту в Солсбери. "Россия не имеет отношения к произошедшему и продолжает требовать доступа к расследованию и пострадавшим российским гражданам. К сожалению, британские власти либо отвечают отказами, либо вовсе не отвечают на наши запросы, грубо нарушая международное право", - констатировал он.

Дипломат отметил, что по истечении трех с половиной месяцев с момента инцидента стало очевидно, что политическое руководство Великобритании "поспешило назначить виновного без суда и следствия, выдвинув весьма серьезные обвинения в адрес России буквально через несколько дней после инцидента" при том, что расследование, как заявляется, еще далеко от завершения.

"Таким образом нарушены традиции и принципы работы уважаемой во всем мире правоохранительной и судебной системы Великобритании", - подчеркнул пресс-секретарь посольства, призвавший британские власти прекратить антироссийскую кампанию, наносящую серьезный ущерб отношениям между двумя народами, и начать совместное с Россией расследование произошедшего в Солсбери инцидента, чтобы установить его истинные причины.

Принца Чарльза и его супругу герцогиню Корнуоллскую Камиллу на улицах Солсбери в пятницу встречали сотни жителей города с миниатюрными британскими флагами в руках. По информации телеканала "Скай ньюс", у Чарльза и Камиллы состоялись встречи с сотрудниками оперативных служб города. Принц и герцогиня также пообщались с теми предпринимателями, чей бизнес пострадал от того, что многие магазины и рестораны в центральной части населенного пункта оказались закрыты в результате действий по обеззараживанию территорий, где были обнаружены следы нервно- паралитического вещества.