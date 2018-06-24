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Черчесов: сборная России хочет занять первое место в группе

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13:03 24.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России по футболу хочет выйти из группы на чемпионате мира с первого места. Об этом на пресс-конференции перед заключительным матчем группового этапа против уругвайцев заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

После двух туров россияне и уругвайцы обеспечили себе места в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. В случае ничьи или победы подопечные Черчесова займут первое место в группе.

"Мы - профессиональные футболисты, мы готовимся к играм. Ничего не меняется, команда должна быть готова к завтрашнему матчу. Мы играем с хорошей командой. Мы хотим выйти в плей-офф с первого места", - сказал Черчесов.

"Мы готовимся к этой игре как обычно. Будут играть те, кто будет лучше готов, исходя из того, что скажет нам медицинский штаб. Специальных замен делать не собираемся", - отметил тренер.

По словам Черчесова, полученные игроками желтые карточки не повлияют на выбор состава. "На один процент только если. Завтра такая же игра чемпионата мира. Выбирать соперника [по 1/8 финала] мы не собираемся", - подчеркнул тренер.

Матч между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. Начало игры - 17:00 мск.

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