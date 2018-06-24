Черчесов: сборная России хочет занять первое место в группе
13:03 24.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России по футболу хочет выйти из группы на чемпионате мира с первого места. Об этом на пресс-конференции перед заключительным матчем группового этапа против уругвайцев заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.
После двух туров россияне и уругвайцы обеспечили себе места в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. В случае ничьи или победы подопечные Черчесова займут первое место в группе.
"Мы - профессиональные футболисты, мы готовимся к играм. Ничего не меняется, команда должна быть готова к завтрашнему матчу. Мы играем с хорошей командой. Мы хотим выйти в плей-офф с первого места", - сказал Черчесов.
"Мы готовимся к этой игре как обычно. Будут играть те, кто будет лучше готов, исходя из того, что скажет нам медицинский штаб. Специальных замен делать не собираемся", - отметил тренер.
По словам Черчесова, полученные игроками желтые карточки не повлияют на выбор состава. "На один процент только если. Завтра такая же игра чемпионата мира. Выбирать соперника [по 1/8 финала] мы не собираемся", - подчеркнул тренер.
Матч между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. Начало игры - 17:00 мск.
Новости
- 12:08 24.06.2018
- Сирийские боевики переходят на сторону властей
- 11:01 24.06.2018
- Сборная Германии извинилась перед шведами за некорректное поведение
- 10:14 24.06.2018
- СМИ: Терезе Мэй поставили ультиматум, возможна ее отставка
- 22:55 23.06.2018
- ЧМ-2018. Сборная Германии выиграла у команды Швеции
- 21:00 23.06.2018
- Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
- 20:30 23.06.2018
- Украинская писательница считает, что Россия должна называться "Московией"
- 20:03 23.06.2018
- ЧМ-2018. Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи
- 19:30 23.06.2018
- Патриарх Варфоломей не поддержал автокефалию на Украине - митрополит Антоний
- 19:00 23.06.2018
- В Зимбабве совершено покушение на президента страны Эммерсона Мнангагву
- 18:30 23.06.2018
- Более тысячи боевиков атаковали позиции сирийской армии в Южной зоне деэскалации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать