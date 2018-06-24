ЧМ-2018: Япония и Сенегал сыграли вничью
19:53 24.06.2018
На чемпионате мира по футболу в матче группы H Япония и Сенегал сыграли вничью 2:2. Встреча проходила в Екатеринбурге.
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