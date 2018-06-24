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Новости

ЧМ-2018: Япония и Сенегал сыграли вничью

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19:53 24.06.2018

На чемпионате мира по футболу в матче группы H Япония и Сенегал сыграли вничью 2:2. Встреча проходила в Екатеринбурге.

Счет на 11-й минуте открыл капитан сенегальцев Садио Мане. На 34-й минуте японцам удалось отыграться. Счет сравнял Такаси Инуи. первый тайм завершился при счете 1:1.

Во втором тайме обе команды могли победить. На 71-й минуте правый защитник Мусса Ваге вновь вывел сенегальцев вперед. Но бывшему игроку московского ЦСКА Кейсуке Хонде удалось восстановить равновесие. Он сравнял счет на 78-й минуте после ошибки вратаря сенегальцев Кадима Н'Диайя.

Япония и Сенегал набрали по 4 очка и после 2 тура будут возглавлять группу вне зависимости от результата матча Польша - Колумбия.

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