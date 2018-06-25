СМИ: Буйные футбольные фанаты превращают Никольскую улицу в загаженные руины
08:36 25.06.2018
Стартовавший на прошлой неделе чемпионат мира по футболу создал в Москве атмосферу спортивного праздника, однако у медали есть и обратная сторона: одновременно столица получила проблему неконтролируемых буйных фанатов. Места, по которым они проходят, зачастую превращаются в руины. Особенно удручающе сегодня выглядит Никольская улица в центре города, которую болельщики облюбовали с самого первого дня турнира, передает сайт msk.newsru.com. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, скамеек на Никольской почти не осталось - большую их часть разломали, а те, что остались, изломанные торчат из асфальта, окруженные горами мусора. При этом выделенные для уборки дворники со своими обязанностями не справляются. Болельщики лазят там по столбам, срывают цветные гирлянды подсветки, справляют нужду у любой доступной стенки. Причем беспорядки на Никольской творятся не только ночью, но и днем: спокойно пройти по этой улице и при этом не оказаться снесенным стихийным потоком фанатов практически невозможно.
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