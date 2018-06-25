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Новости

Итальянским спасателям запретили помогать судам с беженцами

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09:20 25.06.2018 Источник: РБК

Правительство Италии запретило спасателям помогать судам с беженцами в Средиземном море, невзирая на подаваемые ими сигналы бедствия. Об этом сообщает Independent.

Отмечалось, что итальянские спасатели в минувшее воскресенье получили шесть сигналов бедствия от судов, перевозящих мигрантов из Северной Африки в Европу. Однако, по словам итальянским чиновников, суда находились в территориальных водах Ливии, поэтому ответственность за спасение людей лежит на Триполи.

В начале июня власти Италии и Мальты запретили судну Aquarius с 629 нелегальными мигрантами на борту заходить в свои порты. При этом министр внутренних дел Маттео Сальвини указал, что «цель состоит в том, чтобы гарантировать мирную жизнь этим детям в Африке и нашим детям в Италии». РБК

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