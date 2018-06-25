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Экс-генсека НАТО не пустили в США - СМИ

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13:05 25.06.2018 Источник: Газета.Ru

Экс-генсеку НАТО и бывшему главе испанского внешнеполитического ведомства Хавьеру Солана отказали во въезде на территорию США. Об этом пишет El Pais.

Как отмечается, бывший генсек должен был выступить в Брукингском институте. Решение американской стороны связано с визитом Солана в Иран.

По словам источников в американском посольстве, запрос на въезд автоматически отклоняется, если в испанском паспорте присутствует отметка о посещении Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали или Йемена. Подчеркивается, что в этом случае испанцам нужна виза, которая не требуется гражданам Испании для краткосрочного пребывания на американской территории.  Газета.Ru

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