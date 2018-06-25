"Яблоко" отменило решение о выдвижении Митрохина кандидатом в мэры Москвы

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюро "Яблока" отменило решение конференции московского отделения партии о выдвижении его главыкандидатом в мэры Москвы, передает корр. ТАСС из зала заседания.Решение принято на основании заключения контрольно- ревизионной комиссии "Яблока". Она выявила ряд нарушений, допущенных на конференции столичного отделения 22 июня, в том числе внесение в бюллетень для голосования кандидатуры Митрохина для выдвижения кандидатом в мэры Москвы вопреки решению исполкома бюро.Митрохин 23 июня сообщил ТАСС, что подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения на пост мэра города, эту информацию агентству подтвердил член комиссии22 июня большинство делегатов конференции столичного отделения партии "Яблоко" проголосовали за выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы. Однако в соответствии с уставом партии кандидатов для участия в выборах глав субъектов РФ выдвигает региональное отделение решением конференции или общего собрания только из числа лиц, предварительно согласованных бюро партии или исполкомом бюро. Для конференции московского отделения исполком бюро партии согласовал лишь кандидатуру главы муниципального округа "Гагаринский" Елены Русаковой, но она не набрала необходимого числа голосов делегатов для выдвижения.Решение конференции московского отделения было уже четвертой попыткой выдвинуть кандидата в мэры Москвы от "Яблока".