0
0
371
Новости

"Яблоко" отменило решение о выдвижении Митрохина кандидатом в мэры Москвы

Добавить в избранное

16:00 25.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюро "Яблока" отменило решение конференции московского отделения партии о выдвижении его главы Сергея Митрохина кандидатом в мэры Москвы, передает корр. ТАСС из зала заседания.

Решение принято на основании заключения контрольно- ревизионной комиссии "Яблока". Она выявила ряд нарушений, допущенных на конференции столичного отделения 22 июня, в том числе внесение в бюллетень для голосования кандидатуры Митрохина для выдвижения кандидатом в мэры Москвы вопреки решению исполкома бюро.

Митрохин 23 июня сообщил ТАСС, что подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения на пост мэра города, эту информацию агентству подтвердил член комиссии Дмитрий Реут.

22 июня большинство делегатов конференции столичного отделения партии "Яблоко" проголосовали за выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы. Однако в соответствии с уставом партии кандидатов для участия в выборах глав субъектов РФ выдвигает региональное отделение решением конференции или общего собрания только из числа лиц, предварительно согласованных бюро партии или исполкомом бюро. Для конференции московского отделения исполком бюро партии согласовал лишь кандидатуру главы муниципального округа "Гагаринский" Елены Русаковой, но она не набрала необходимого числа голосов делегатов для выдвижения.

Решение конференции московского отделения было уже четвертой попыткой выдвинуть кандидата в мэры Москвы от "Яблока".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:12 25.06.2018
Корабль Северного флота спас в Баренцевом море байдарочника
0
164
17:00 25.06.2018
Пограничники Польши задержали перешедших границу с РФ футбольных фанатов из Африки
0
233
16:32 25.06.2018
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Домрачева объявила о завершении карьеры
0
277
16:12 25.06.2018
Выдра-оракул предсказала победу сборной Уругвая над россиянами на ЧМ-2018
0
458
15:32 25.06.2018
Калмыцкий путешественник проедет на мотоцикле по маршруту Великого Шелкового пути
0
396
15:12 25.06.2018
Лилиан Мори Паскье из Швейцарии утверждена в должности председателя ПАСЕ
0
445
15:00 25.06.2018
Калмыцкие единороссы утвердят будущих депутатов республиканского парламента
0
485
14:32 25.06.2018
Путин прагматично относится к колебаниям своего рейтинга
0
577
14:12 25.06.2018
Президенту передавали отчеты по делу Карины Цуркан о шпионаже - Песков
0
658
14:00 25.06.2018
В Госдуме согласились с мнением Улицкой касательно падения уровня культуры
0
735

Возврат к списку