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Правительство Якутии возглавил замполпреда президента на Дальнем Востоке

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07:24 26.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Владимир Солодов возглавил правительство Якутии. Об этом во вторник сообщил врио главы республики Айсен Николаев.

"Евгений Чекин освобожден от должности председателя правительства Якутии. И.о. председателя правительства Якутии назначен Владимир Солодов, ранее занимавший пост заместителя полномочного представителя президента РФ в ДФО", - написал Николаев в соцсети Twitter.

36-летний Солодов был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке в 2015 году. Курировал вопросы социальной и экономической политики, являлся инвестиционным уполномоченным в ДФО. До этого руководил департаментом проектов и практик направления "Молодые профессионалы" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

45-летний Евгений Чекин был назначен главой регионального кабмина в 2016 году. До назначения, в 2011-2012 годах руководил департаментом государственно- частного партнерства Министерства экономики и промышленной политики региона, с 2012 года до назначения премьер- министром был заместителем министра экономики региона.

Занимавший ранее пост мэра Якутска Айсен Николаев в конце мая был назначен врио главы Якутии после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона Егора Борисова.

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