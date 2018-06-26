Вашингтон должен проявлять гибкость в отношениях с Россией - Помпео
09:20 26.06.2018 Источник: РБК
У России и США есть области в политике, где интересы двух стран совпадают, что дает Москве и Вашингтону возможность сотрудничать, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью The Wall Street Journal.
«Существует много вещей, в которых мы не согласны. У нас невероятно разные ценности, но есть и области, где мы находим совпадения. Задача госсекретаря — определить те области, где мы можем работать вместе, одновременно защищая Америку от худших действий», — заявил глава Госдепа.
Помпео подчеркнул, что Вашингтон должен проявлять гибкость в отношениях как с Россией, так и с Китаем. РБК
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