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Новости

Белоруссия не намерена входить в состав другого государства

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12:20 26.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Белоруссия не собирается входить в состав другого государства. Как заявил глава МИДа страны Владимир Макей, для белорусов независимость и суверенитет — святые понятия.

Так министр прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что президент Александр Лукашенко не исключает потери независимости Белоруссии из-за экономических проблем.

«Президент много раз говорил, что независимость и суверенитет — это святое, ради этого стоит жить и работать на благо страны и народа. Что касается каких-то возможных вступлений и вхождений в состав каких-то государств, то об этом не может быть и речи», — сказал Макей. По его словам, Лукашенко просто гипотетически предположил, что может случиться, если экономика будет падать.  Говорит Москва

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