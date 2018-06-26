Белоруссия не намерена входить в состав другого государства
12:20 26.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Белоруссия не собирается входить в состав другого государства. Как заявил глава МИДа страны Владимир Макей, для белорусов независимость и суверенитет — святые понятия.
Так министр прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что президент Александр Лукашенко не исключает потери независимости Белоруссии из-за экономических проблем.
«Президент много раз говорил, что независимость и суверенитет — это святое, ради этого стоит жить и работать на благо страны и народа. Что касается каких-то возможных вступлений и вхождений в состав каких-то государств, то об этом не может быть и речи», — сказал Макей. По его словам, Лукашенко просто гипотетически предположил, что может случиться, если экономика будет падать. Говорит Москва
Новости
- 12:32 26.06.2018
- ВС РФ рекомендовал доработать закон об отмене уголовной ответственности за репосты
- 12:05 26.06.2018
- Телеведущему Евгению Примакову запретили въезд на Украину
- 12:00 26.06.2018
- Скончался поэт Андрей Дементьев
- 11:32 26.06.2018
- В состав американской киноакадемии включили трех россиян
- 11:20 26.06.2018
- Трамп больше не прислушивается к мнению главы Пентагона - СМИ
- 11:05 26.06.2018
- Спецназ выселяет мигрантов из здания университета Париж-8
- 11:00 26.06.2018
- ВС США в Афганистане вооружат винтовками для пейнтбола
- 10:32 26.06.2018
- КПРФ впервые не выставит кандидатов на губернаторских выборах в трех регионах
- 10:20 26.06.2018
- Семь автомобилей столкнулись в Пензенской области
- 10:05 26.06.2018
- В главное здание голландской газеты "Телеграаф" в Амстердаме врезался автомобиль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать