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Кадыров просит построить высокоскоростную магистраль Краснодар-Грозный

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13:00 26.06.2018 Источник: Коммерсант.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров задумал новый масштабный инфраструктурный проект в регионе за счет федерального центра. Вслед за новым аэропортом он просит у президента высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Краснодара до Грозного. Для этого Рамзан Кадыров предлагает ОАО РЖД начать строить уже задуманную ВСМ Центр—Юг с участка Ростов-на-Дону—Краснодар и в перспективе до 2025 года присоединить к нему новую Транскавказскую ВСМ до Грозного. 

Эксперты сомневаются в целесообразности проекта, стоимость которого может существенно превысить 1 трлн руб. Коммерсантъ

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