Кадыров просит построить высокоскоростную магистраль Краснодар-Грозный

13:00 Источник: Коммерсант.ru

Глава Чечнизадумал новый масштабный инфраструктурный проект в регионе за счет федерального центра. Вслед за новым аэропортом он просит у президента высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Краснодара до Грозного. Для этого Рамзан Кадыров предлагает ОАО РЖД начать строить уже задуманную ВСМ Центр—Юг с участка Ростов-на-Дону—Краснодар и в перспективе до 2025 года присоединить к нему новую Транскавказскую ВСМ до Грозного.

Эксперты сомневаются в целесообразности проекта, стоимость которого может существенно превысить 1 трлн руб. Коммерсантъ